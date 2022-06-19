Доминик Тим попал в курьезную ситуацию.

На тренировку бывшей третьей ракетки мира Доминика Тима на территории теннисной академии Трайскирхена (Австрия) приехала полиция.

Ее вызвали люди, которые живут рядом, потому что из-за громкого стона они подумали, что там снимают фильмы для взрослых. Однако когда правоохранители прибыли на место, то выяснилось, что эти звуки издает Тим.

"Это не первый раз, когда люди жалуются. Со мной такое происходит с самого детства. Это всегда очень смешно, звуки могут быть громкими и странными. Я тренировался без рубашки, мое тело в настолько хорошей форме, что они подумали, что мы там снимаем порно", – сказал Тим для Eurosport.

Представители полиции не стали мешать Тиму и разрешили ему продолжить тренировочную сессию.

Доминик сейчас занимает 352-ю позицию в рейтинге ATP. Он однажды в своей карьере побеждал на турнире "Большого шлема" - это был US Open-2020. Также 28-летний австриец дважды уступал в финале Открытого чемпионата Франции (2018 и 2019 годы) и однажды доходил до финала Australian Open-2020, где также потерпел поражение.

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