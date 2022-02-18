Валиеву не отстранили от ОИ-2022 отчасти потому, что ее возраст дает ей дополнительные права.

Допинг-скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой может привести к введению нового правила на Олимпийских играх.

Как сообщает издание ABC News, многие фигуристы выступают за то, чтобы ввести возрастные ограничения на Олимпиаде.

"Вам нужно сделать так, чтобы у этих спортсменов была возможность сделать это своей профессией, а не занятием на один год.

Если бы у нас были возрастные (минимальные) ограничения, я думаю, это продвигало бы идею долголетия в этом виде спорта, и кто-то в возрасте 25 лет не вызывал бы шок и недоумение на Олимпийских играх", - сказала 25-летняя американская фигуристка Мэрайя Белл.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU), которые просили отстранить Валиеву от соревнований на время расследования.

15-летней Валиевой разрешили выступить в короткой программе отчасти потому, что ее возраст дает ей дополнительные права "защищенного лица" в деле о допинге. В четверг она снова участвовала в соревнованиях, но дважды упала и заняла четвертое место, упустив олимпийскую медаль.

Решение CAS в пользу Валиевой вызвало бурную реакцию у официальных лиц фигурного катания и они настаивают на повышении минимального возраста для соревнований с 15 до 17 лет уже к Олимпийским играм-2026 года. Мэрайя Белл предложила установить минимальный возраст - 18 лет.

Выступающие за реформы спортсмены утверждают, что это изменение защитит благополучие детей-спортсменов и снизит риск травм из-за напряжения тела во время еще более зрелищных прыжков.

"Я думаю, что дело Валиевой действительно продвинет этот вопрос, и, надеюсь, оно также поставит этот вопрос перед другими спортивными федерациями", - приводит слова президента Норвежской федерации конькобежного спорта Моны Адольфсен, которая также выступает за введения возрастных ограничений, Associated Press.

Кроме того, Адольфсен добавила, что Валиева "это ребенок, поэтому, что бы ни случилось, нам ее жаль".

Ожидается, что вопрос повышение возрастного лимита будет поставлен на голосование на конгрессе Международного союза конькобежцев в июне. Пока непонятно, состоится ли он, поскольку Россия против, а США и Канада отказались сообщить, как они будут голосовать.

Камила Валиева: допинг-скандал 15-летней фигуристки