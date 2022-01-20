Многие игроки футбольного клуба "Металлист" его первого звездного состава 2005-2013 годов уже подтвердили свое участие в майском матче легенд, который пройдет на домашней харьковской арене клуба.

Об этом рассказал президент ФК "Металлист" Александр Ярославский в большом интервью, которое вышло на главном YouTube-канале телеканалов "Футбол 1/2/3".

"28 мая мы проводим турнир звезд. Будут играть два "Металлиста": "Металлист" образца 2005–2013 годов и "Металлист" сегодняшний. Мы всех приглашаем на этот суперматч. Я думаю, что это будет зрелище не хуже Лиги чемпионов. Уже многие футболисты подтвердили свое участие. Практически все латиноамериканцы подтвердили. Ну, и наши, соответственно. Вы можете представить, что это будет в Харькове?", - рассказал Ярославский о подробностях подготовки этого яркого поединка.

Президент ФК "Металлист" анонсировал в этом интервью выход на поле новых игроков, которыми сейчас пополняется клуб: "Людям ведь интересно. Они видели этих футболистов в то время, и сейчас у харьковских болельщиков команда. Ведь никто еще не видел тех футболистов, которых мы приобрели", - раскрыл Ярославский подробности о составе участников матча 28 мая на харьковской арене "Металлист".

Высок интерес к "матчу легенд" и со стороны болельщиков – как харьковских, так и со всей Украины. За первые три часа с момента старта продаж было реализовано около тысячи билетов на поединок.

Александр Ярославский подчеркнул, что считает болельщиков важнейшей частью команды, и напомнил, что и зрители, и он как президент "Металлиста" выполняют свои обязательства друг перед другом: "Я просил их ходить на стадион - они выполнили свою часть. А я пообещал и выполняю свою часть. И так классно, если мы в партнерском порыве будем двигаться. Плюс Игорь Александрович Терехов, мэр города Харьков, поможет восстановить всю инфраструктуру, как мы договаривались".