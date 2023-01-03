Дэйна Уайт принес публичные извинения жене после скандального инцидента.

Президент UFC Дэйна Уайт подрался с женой Энн в одном из ночных клубов Мексики во время празднования Нового года.

По информации издания TMZ, пара отдыхала с друзьями в VIP-зоне ночного клуба "Кабо-Сан-Лукас". В состоянии алкогольного опьянения Уайт наклонился к своей жене Энн Уайт, после чего супруга дала ему пощечину. В ответ женщина получила от Уайта пощечину, и между ними началась драка.

В сети появилось видео драки главы промоушена UFC с его женой. На видео видно, что после словесной перепалки жена Уайта ударила его по лицу, и завязалась драка.

Дэйна Уайт уже принес публичные извинения своей жене после инцидента.

"Я один из парней, которые говорят, что у мужчины никогда не будет оправдания, чтобы ударить женщину, и теперь я говорю об этом на TMZ. Это одна из тех ситуаций, которые ужасны. Я смущен. У нас трое детей, и мы показали им это видео. Сейчас мы больше сосредоточены на нашей семье. У людей будет свое мнение по этому поводу - и мнение людей будет правильным, особенно в моем случае. Никогда не поднимайте руку на женщину", - сказал Уайт.

Жена президент UFC тоже выступила с заявлением и сказала, что подобное в их семье никогда раньше не случалось, а в тот вечер они оба потеряли контроль над собой.

"Дэйна и я женаты уже почти 30 лет. Сказать, что это не в его характере, значит ничего не сказать - ничего подобного раньше не случалось. К сожалению, мы оба были пьяны. Много выпили в канун Нового года, и ситуация вышла из-под контроля с обеих сторон. Мы обсудили это как семья и извинились друг перед другом. Я просто надеюсь, что люди будут уважать нашу частную жизнь ради наших детей", - сказала Энн Уайт.

Добавим, что Дэйна Уайт и Энн поженились в 1998 году. Они воспитывают троих детей.

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