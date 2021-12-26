Украинка Марина Бех-Романчук похвасталась новым снимком.

Многократная чемпионка Украины и участница Олимпиады в Токио Марина Бех-Романчук поделилась с поклонниками новым снимком.

26-летняя спортсменка разместила в Instagram фотографию в черном боди.

"Моя мечта - летать. Всю свою жизнь я учусь летать и мечтаю научиться еще лучше! Это то чем я живу, люблю, мотивируюсь и вдохновляюсь", - написала спортсменка под снимком.

Читайте также"Тату сводит с ума": украинская топ-спортсменка поделилась соблазнительным фотоПост вызвал восторг у поклонников и собрал более 8 тысяч отметок нравится менее, чем за час.

В комментария фанаты восхищаются формами очаровательной украинки.

"Как это прекрасно", - написал в комментарии один из подписчиков спортсменки.

Напомним, ранее Марина Бех-Романчук выставила в сеть жаркий снимок себя в сексуальном купальнике.

Марина Бех-Романчук: достижения