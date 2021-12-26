Многократная чемпионка Украины и участница Олимпиады в Токио Марина Бех-Романчук поделилась с поклонниками новым снимком.
26-летняя спортсменка разместила в Instagram фотографию в черном боди.
"Моя мечта - летать. Всю свою жизнь я учусь летать и мечтаю научиться еще лучше! Это то чем я живу, люблю, мотивируюсь и вдохновляюсь", - написала спортсменка под снимком.
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В комментария фанаты восхищаются формами очаровательной украинки.
"Как это прекрасно", - написал в комментарии один из подписчиков спортсменки.
Напомним, ранее Марина Бех-Романчук выставила в сеть жаркий снимок себя в сексуальном купальнике.
Марина Бех-Романчук: достижения
- На чемпионатах мира наивысшим достижением для Бех-Романчук является серебряная медаль в 2019 году.
- На чемпионатах Европы украинка побеждала в 2021 году (в помещении), а также выигрывала серебро в 2018 году (на открытом воздухе) и в 2019-м (в помещении).
- Личным рекордом украинки является прыжок на 6,93 м.
- На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место. Спортсменка призналась, что разочарована таким результатом.