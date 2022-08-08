Единственную золотую медаль для Украины завоевал Андрей Кулик.

Сборная Украины по греко-римской борьбе завоевала 14 медалей на Гран-при Германии в Дортмунде, что стало лучшим показателем среди всех сборных.

В активе украинских спортсменов 1 золотая медаль, 6 серебряных и 7 бронзовых. В командном зачете Украина финишировала третьей.

Чемпионом соревнований в Германии стал Андрей Кулик. Он выступает в весовой категории до 72 кг.

Серебряные награды завоевали Корюн Саградян (до 55 кг), Владислав Кузько (до 60 кг), Максим Лю (до 63 кг), Ленур Темиров (до 67 кг), Максим Евтушенко (до 72 кг), Мадамин Мирзоев (до 82 кг).

Бронзовыми призерами турнира стали Виктор Петрик (до 60 кг), Александр Грушин (до 63 кг), Евгений Дубовик (до 72 кг), Артур Политаев (до 77 кг), Ясаф Зейналов (до 77 кг), Владимир Яковлев (до 82 кг), Сергей Омелин (до 97 кг).

Медальный зачет Гран-при Германии

Германия - 4 золота + 2 серебра + 5 бронз (11)

Франция - 2+0+2 (4)

Украина - 1+6+7 (14)

Литва - 1+0+1 (2)

Дания - 1+0+0 (1)

Добавим, что для сборной Украины турнир в Германии стал одним из этапов подготовки к чемпионату мира-2022, который пройдет с 10 по 18 сентября в сербском Белграде.

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