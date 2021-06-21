Из-за ограничений властей на публичные мероприятия лимит зрителей установлен на уровне 50% вместимости объекта, максимум 10 тыс. человек на всех объектах.

Международный олимпийский комитет (МОК) и власти Японии договорились о лимите количества зрителей на Олимпиаде в Токио.

Из-за ограничения властей на публичные мероприятия лимит зрителей установлен на уровне 50% вместимости объекта, максимум 10 тыс. человек на всех объектах, сообщает "Немецкая волна".

При этом число зрителей может быть сокращено в случае введения чрезвычайного положения или других мер, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавируса.

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Действующий график соревнований остается без изменений.

Олимпийские игры в Токио были изначально запланированы на июль-август 2020 года, но из-за пандемии их перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Название «Токио-2020» было решено сохранить.

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Автор: Виктория Токарева