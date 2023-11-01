В организации считают, что спортсмены не могут нести ответственность за действия правительства.

Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег спортсменов от дискриминации в отношении Израиля на фоне военного конфликта в секторе Газа.

В организации заявили, что спортсмены не могут нести ответственность за действия правительств своих стран. МОК будет пресекать любые дискриминации, сообщает NRK.no.

"Международный Олимпийский Комитет придерживается принципа индивидуальной ответственности. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

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Если имеют место быть случаи дискриминации со стороны спортсмена или иного официального лица, МОК будет работать с национальным олимпийским комитетом и соответствующей международной федерацией, чтобы обеспечить оперативные меры, как это было во время Олимпийских игр-2020 в Токио", - заявил представитель МОК.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский футбольный союз (УЕФА) перенес матчи израильских команд в еврокубках из-за войны Израиля против ХАМАС. В частности, был перенесен матч 3-го тура группового раунда Лиги конференций "Маккаби" Тель-Авив - "Заря". Игра состоится в ноябре.

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