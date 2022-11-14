Валиевой грозит лишение трех золотых медалей за допинг.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) принять решение о нарушении российской фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил.

Как сообщается в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда, WADA настаивает на дисквалификации Валиевой сроком на четыре года, а также аннулировать результаты фигуристки, в том числе на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В пресс-релизе WADA сообщается, что после многократных отложений вынесения вердикта WADA дало российскому агентству (РУСАДА) последний срок - 4 ноября. РУСАДА так и не провело заседания, поэтому дело передали в CAS.

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Дело Камилы в арбитражном суде будут рассматривать трое судей: одного выберет WADA, второго - сама фигуристка и РУСАДА, третьего выберут назначенные сторонами судьи.

Если Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворит требования WADA, Валиеву лишат золотых медалей чемпионата России и чемпионата Европы 2022 года. Также российским фигуристам не вручат золото за победу в командном турнире на Олимпиаде - его получит сборная США.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы выиграли золото в командном турнире. Тогда Валиева помогла команде занять первое место. Однако церемонию награждения отложили из-за положительного теста на допинг у Валиевой.

16-летнюю Валиеву подозревают в употреблении запрещенного в спорте препарата триметазидина. Примечательно, что вещество обнаружили в ее пробе от 25 декабря 2021 года, но об этом стало известно только в феврале, во время Олимпийских игр в Пекине.

Несмотря на положительную пробу на допинг, Валиеву допустили до личного турнира ОИ-2022, в котором она стала четвертой.

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