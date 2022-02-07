Бразильский форвард Давид да Ора да Консейсао, с которым "Металлист" заключил долгосрочный контракт, прибыл на командную тренировку клуба в Турции. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Пополнение команды "обалденным" бразильским талантом ранее лично анонсировал президент желто-синих Александр Ярославский, который сказал, что "быстрее Тайсона и круче Жажи". После этого спортивные СМИ неофициально сообщили о подписании контракта с бразильским форвардом, за которого Ярославский уплатил 2 млн евро. А впоследствии пресс-служба "Металлиста" подтвердила эту информацию. "Сегодня вечером Давид провел в Турции первую тренировку с командой", - сообщает клубный сайт.

Давид да Оро ранее выступал за клуб Витория во втором дивизионе Бразилии. За 2021 год Давид отыграл за Виторию 59 матчей, забив 11 голов и отдав 5 ассистов.

В "Металлисте" новый футболист будет выступать под номером 33.

"Не буду скрывать, очень рад оказаться здесь, - дал свой первый комментарий о присоединении к команде бразильский форвард Давид да Ора. - После прошлого сезона в "Витории", который получился не слишком удачным для команды, но довольно неплохим для меня, я понимал, что зимой будут предложения от других клубов. В начале января со мной связались мой агент и представители "Металлиста". Они мне рассказали о команде, о славной истории клуба. Я узнал, что в "Металлисте" играли такие футболисты, как Тайсон, Марлос, Клейтон Шавьер. После этого разговора у меня уже не было сомнений. Все бразильцы мечтают играть в Европе. Я не исключение и должен использовать этот шанс".