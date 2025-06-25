Меценат Василий Костюк поддержал создание резервной детской сборной Украины по каратэ

Украинская федерация каратэ (УФК) вводит резервную детскую сборную Украины в возрастных категориях 10-13 лет. Новую программу, призванную вывести развитие детского каратэ в Украине на качественно новый уровень, удалось реализовать благодаря финансовой поддержке мецената Василия Костюка.

Решение о создании резервной сборной команды Украины по каратэ было принято Президиумом УФК 16 мая 2025 года. Согласно новому положению, спортсмены в возрасте 10-13 лет, которые по состоянию на сентябрь возглавляют национальный рейтинг УФК, получат статус кандидатов в резервную сборную и возможность представлять Украину на престижных международных турнирах - в частности, Polish Open 2025 (11-12 октября, Бельско-Бяла, Польша) и Karate 1 Youth League (4-7 декабря, Венеция, Италия).

Введение детской сборной соответствует мировым тенденциям развития каратэ. Всемирная федерация каратэ уже активно развивает категории U14 (12-13 лет), а турниры для детей 10-13 лет стали неотъемлемой частью календаря ведущих международных соревнований.

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Один из инициаторов программы, член тренерского штаба сборной Украины Александр Пикулин считает, что эта инициатива не только будет мотивировать юных спортсменов, но и будет способствовать повышению уровня тренерской работы и привлечению новых клубов и регионов в национальную команду.

"Это повысит престиж детского спорта, активизирует конкуренцию на турнирах и сформирует качественный резерв для кадетской и юниорской сборной", - подчеркнул он.

Со своей стороны, меценат Василий Костюк заверил, что и в дальнейшем будет поддерживать развитие этого вида спорта в Украине.

"Поддержка молодежи - наш долг. Именно поэтому я поддержал эту инициативу и считаю важным помогать ей развиваться и в дальнейшем. Мы не можем ждать, пока талант проявит себя сам - его нужно заметить, поддержать и создать условия для роста. Резервная сборная по каратэ - это шанс для детей поверить в себя, получить опыт международных соревнований и понять, что их усилия имеют значение", - подчеркнул он.