Ярослава Магучих опередила свою соотечественницу и двоих австралиек.

4 июля в шведском Стокгольме прошел 5-й этап Бриллиантовой лиги 2021 по легкой атлетике.

В секторе для прыжков в высоту победу одержала украинка Ярослава Магучих с результатом 2.03 м, установив лучший результат сезона. Другая украинка Ирина Геращенко заняла 4-е место (1.96 м).

Также стоит отметить успех украинки Анны Рыжиковой, которая завоевала бронзу в беге с барьерами на 400 метров (52,96), а Виктория Ткачук стала 5-й (54,39).

В прыжках в длину Марина Бех-Романчук тоже выиграла бронзу.

Бриллиантовая лига 2021

Прыжки в высоту, женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) - 2.03 м

2. Никола Макдермотт (Австралия) - 2.01 м

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1.96 м

4. Ирина Геращенко (Украина) - 1.96 м

Прыжки в длину, женщины

1. Ивана Спанович (Сербия) - 6.83 м (финал трех: 6.88 м)

2. Малайка Михамбо (Германия) - 7.02 м (финал трех: 6.77 м)

3. Марина Бех-Романчук (Украина) - 6.79 м (финал трех: 6.74 м)

400 м с барьерами, женщины

1. Фемке Бол (Нидерланды) - 52,37

2. Шамир Литтл (США) - 52,39

3. Анна Рыжикова (Украина) - 52,96

4. Жанив Рассел (Ямайка) - 54,08

5. Виктория Ткачук (Украина) - 54,39

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Ярослава Магучих: достижения

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Автор: Артем Будрин