4 июля в шведском Стокгольме прошел 5-й этап Бриллиантовой лиги 2021 по легкой атлетике.
В секторе для прыжков в высоту победу одержала украинка Ярослава Магучих с результатом 2.03 м, установив лучший результат сезона. Другая украинка Ирина Геращенко заняла 4-е место (1.96 м).
Также стоит отметить успех украинки Анны Рыжиковой, которая завоевала бронзу в беге с барьерами на 400 метров (52,96), а Виктория Ткачук стала 5-й (54,39).
В прыжках в длину Марина Бех-Романчук тоже выиграла бронзу.
Бриллиантовая лига 2021
Прыжки в высоту, женщины
1. Ярослава Магучих (Украина) - 2.03 м
2. Никола Макдермотт (Австралия) - 2.01 м
3. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1.96 м
4. Ирина Геращенко (Украина) - 1.96 м
Прыжки в длину, женщины
1. Ивана Спанович (Сербия) - 6.83 м (финал трех: 6.88 м)
2. Малайка Михамбо (Германия) - 7.02 м (финал трех: 6.77 м)
3. Марина Бех-Романчук (Украина) - 6.79 м (финал трех: 6.74 м)
400 м с барьерами, женщины
1. Фемке Бол (Нидерланды) - 52,37
2. Шамир Литтл (США) - 52,39
3. Анна Рыжикова (Украина) - 52,96
4. Жанив Рассел (Ямайка) - 54,08
5. Виктория Ткачук (Украина) - 54,39
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Ярослава Магучих: достижения
- 19-летняя Магучих в 2019 году выиграла серебряную медаль на чемпионате мира на открытом воздухе.
- Магучих становилась победительницей юниорских чемпионатов мира и Европы, а в 2019 году признавалась лучшей молодой легкоатлеткой мира.
- По итогам 2020 года Магучих вошла в тройку лучших легкоатлеток мира в прыжках в высоту.
- Ее лучшим результатом на открытом воздухе является высота 2,04.
- В феврале 2021 года Магучих установила новый рекорд Украины в прыжках в высоту в помещениях.
В прыжках в высоту на чемпионате Европы-2021 в помещении, который завершился в Польше чемпионкой Европы стала тоже Магучих. Ей покорилась высота 2,00 метра.
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