Ярослава Магучих опередила олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене.

Украинка Ярослава Магучих стала победительницей этапа "Бриллиантовой лиги" в прыжках в высоту. Соревнования прошли в Брюсселе.

Магучих с первой попытки сумела взять высоту 2,02 метра, которой оказалось достаточно, чтобы победить.

Украинка также пыталась прыгнуть на 2,04, но эта планка ей не покорилась.

В тройку лучших также вошли олимпийская чемпионка Мария Ласицкене и австралийка Никола Макдермотт. Их результат - 2,00 метра.

Еще одна украинка Ирина Геращенко завершила соревнования на 4-й позиции, сумев взять только 1,92 метра. А Юлия Левченко не смогла квалифицироваться в финал.

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Автор: Антон Дударь