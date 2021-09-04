Ярослава Магучих / фото REUTERS
Украинка Ярослава Магучих стала победительницей этапа "Бриллиантовой лиги" в прыжках в высоту. Соревнования прошли в Брюсселе.
Магучих с первой попытки сумела взять высоту 2,02 метра, которой оказалось достаточно, чтобы победить.
Украинка также пыталась прыгнуть на 2,04, но эта планка ей не покорилась.
В тройку лучших также вошли олимпийская чемпионка Мария Ласицкене и австралийка Никола Макдермотт. Их результат - 2,00 метра.
Еще одна украинка Ирина Геращенко завершила соревнования на 4-й позиции, сумев взять только 1,92 метра. А Юлия Левченко не смогла квалифицироваться в финал.