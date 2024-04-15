Он превзошел достижение немца Юргена Шульдта в 1986 году.

На легкоатлетических соревнованиях в Оклахоме побит один из давнейших мировых рекордов в легкой атлетике.

Как сообщает Sport.ua 21-летний спортсмен из Литвы Миколас Алекна метнул диск 74,35 м, превзойдя достижение немца Юргена Шульдта 1986 года (74,08 м). Третий результат в истории принадлежит отцу Алекны Виргилиюсу, который 24 года назад метнул диск на 73,88 м.

На последних двух чемпионатах мира Алекна завоевал серебро и бронзу.

Кто такой Миколас Алекна

Миколас - сын олимпийского чемпиона по метанию диска Виргилиюса Алекны. Его брат Мартинас Алекна также является метателем диска.

29 апреля прошлого года на турнире Big Meet в США Алекна стал самым молодым метателем диска в истории, преодолевшим отметку 70 м и установив новый рекорд Европы среди спортсменов не старше 23-х лет.

В возрасте 19 лет он завоевал серебряную медаль чемпионата мира 2022 года и стал самым молодым призером чемпионата мира по метанию диска в истории.

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