В рамках Ролан Гаррос Надаль выиграл 8 из 10 поединков против Джоковича.

Во вторник, 31 мая, состоялся второй четвертьфинальный поединок в рамках Ролан Гаррос-2022, в котором встречались Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Победу в четырех сетах добыл легендарный испанский теннисист.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Рафаэль Надаль (Испания) - Новак Джокович (Сербия) - 6:2, 4:6, 6:2, 7:6(4)

Продолжительность встречи составила 4 часа 14 минут. За это время Джокович выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. На счету Надаля три эйса, четыре двойные ошибки и семь использованных брейк-пойнтов из 17.

Это была 59-я встреча между теннисистами, серб все еще ведет 30-29. В рамках Ролан Гаррос Надаль выиграл 8 из 10 поединков.

Слова теннисистов после матча

Новак Джокович:

"Я поздравляю Надаля. В важные моменты матча он действительно был лучше. Он отлично начал встречу, а я – не особо хорошо, проигрывал.

Ему постоянно удавалось выводить свою игру на новый уровень – особенно это было заметно в начале каждой партии, кроме четвертой.

У меня были шансы, были возможности в четвертом сете. Я подавал на сет, у меня были сетболы. Все могло бы быть иначе, ведь я мог перевести игру в пятый сет. Но Надаль показал, почему он – великий чемпион".

Рафаэль Надаль:

"У нас с Новаком очень богатая история. Мы разделили многие важные моменты. Поэтому каждый матч против Новака - особенный.

После матча на меня обрушились эмоции, потому что последние 3,5 месяца были непростыми. Но я больше не хочу говорить обо всем, что пережил, потому что мне нужно идти дальше. Но, конечно, последние три месяца были не очень веселыми. Поэтому победа получилась особенной".

Испанец в рекордный 15-й раз вышел в полуфинал Ролан Гаррос. Всего же в карьере Надаль в 37-й раз сыграет в полуфинале турниров Большого шлема. Больше на этой стадии играли лишь Джокович (42) и Роджер Федерер (46).

В полуфинале Ролан Гаррос Рафаэль Надаль сыграет с третьей ракеткой мира, немцем Александром Зверевым, который в своем четвертьфинальном матче обыграл испанца Карлоса Алькараса (6).

Отметим, что в прошлом году Джокович остановил Надаля в полуфинале, после чего взял титул.

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