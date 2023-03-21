Мартина Навратилова призналась, что курс лучевой терапии и химиотерапии был трудным жизненным этапом.

Легендарная американская теннисистка Мартина Навратилова рассказала, что сумела справиться с онкологическими заболеваниями.

Она заявила, что находится в стадии ремиссии, спустя почти четыре месяца после того, как объявила, что у нее диагностирован рак горла и груди.

"Насколько известно врачам, рака у меня нет. Я была в полной панике в течение трех дней после того, как узнала о болезни, думая, что могу не дожить до следующего Рождества.

Видео дня

У меня в голове появился список всех вещей, которые я хотела бы сделать. И это может звучать очень поверхностно, но я подумала: "На какой крутой машине я хочу ездить, если проживу год?" Мне все еще нужно сделать облучение правой груди, но только на пару недель, и это больше профилактика, чем что-либо еще", - призналась Навратилова в интервью Пирсу Моргану на TalkTV.

Бывшая первая ракетка мира также рассказала, что во время болезни ежедневно в течение трех недель проходила лучевую терапию и химиотерапию, что, по ее словам, было определенно самым трудным в ее жизни.

Напомним, у 66‑летней Навратиловой нашли рак горла после того, как в ноябре 2022 года обнаружили увеличенный лимфатический узел на шее. В ходе дополнительного обследование также был выявлен рак груди.

Добавим, что в 2010 году бывшая теннисистка также проходила курс лечения от рака молочной железы.

Мартина Навратилова занималась профессиональным теннисом в с 1975 по 2006 год. За период своей карьеры она выиграла 167 турниров в одиночном и 177 турниров в парном разряде - оба эти достижения являются абсолютным рекордом всех времен для мужчин и женщин.

Кроме того, спортсменка выиграла в общей сложности 59 титулов "Большого шлема" - в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Вас также могут заинтересовать новости: