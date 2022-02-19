Легенда мирового тенниса Мартина Навратилова прокомментировала военную угрозу, которая нависла над Украиной.

65-летняя американка сделала сообщение в Twitter.

"Даже не представляю, как должна быть напугана Элина Свитолина в эти дни. Скрестим пальцы за Украину!", - написала Мартина.