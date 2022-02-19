Мартина Навратилова / фото Desiree Navarro
Легенда мирового тенниса Мартина Навратилова прокомментировала военную угрозу, которая нависла над Украиной.
65-летняя американка сделала сообщение в Twitter.
"Даже не представляю, как должна быть напугана Элина Свитолина в эти дни. Скрестим пальцы за Украину!", - написала Мартина.
Мартина Навратилова: карьера легенды
- Мартина родилась в Праге в 1956 году, но с 1975 года выступала под флагом США. В 1981 году она получила гражданство США.
- Навратилова помнит вторжение советских войск в Чехословакию в 1968 году. В связи с эмиграцией в США Мартина длительное время имела статус персоны нон грата в странах социалистического лагеря. С 2008-го года она получила паспорт Чешской Республики.
- Навратилова совершила каминг-аут и является открытой лесбиянкой.
- Теннисистка выиграла за свою карьеру 18 титулов "Большого шлема" в одиночном разряде и 31 трофей в женском парном разряде.