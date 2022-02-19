Мартина Навратилова / фото Desiree Navarro

Легенда мирового тенниса Мартина Навратилова прокомментировала военную угрозу, которая нависла над Украиной.

65-летняя американка сделала сообщение в Twitter.

"Даже не представляю, как должна быть напугана Элина Свитолина в эти дни. Скрестим пальцы за Украину!", - написала Мартина.

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Мартина Навратилова: карьера легенды

  • Мартина родилась в Праге в 1956 году, но с 1975 года выступала под флагом США. В 1981 году она получила гражданство США.
  • Навратилова помнит вторжение советских войск в Чехословакию в 1968 году. В связи с эмиграцией в США Мартина длительное время имела статус персоны нон грата в странах социалистического лагеря. С 2008-го года она получила паспорт Чешской Республики.
  • Навратилова совершила каминг-аут и является открытой лесбиянкой.
  • Теннисистка выиграла за свою карьеру 18 титулов "Большого шлема" в одиночном разряде и 31 трофей в женском парном разряде.

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