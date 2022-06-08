Рафаэль Надаль не осудил решение ATP не начислять рейтинговые очки за выступление на Wimbledon.

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал решение Wimbledon не допускать к участию в турнире в этом году игроков из России и Беларуси в связи с военным вторжением в Украину.

Также спортсмен отреагировал на решение ATP в связи с этим не начислять рейтинговые очки за выступление на турнире.

"Во-первых, теннисный мир - это ничто. Просто ноль по сравнению с тем, когда ты видишь множество семей и детей, которые умирают и страдают. Другие вещи просто не имеют значения. Неважно, что Wimbledon сделал одно или другое, или что ATP приняли то или иное решение. То, что имеет значение, настоящая трагедия – это то, что (в Украине) умирают люди и многие семьи страдают, это главное дело – остальное не имеет значения.

Но, конечно, если вы спрашиваете меня о позиции Wimbledon, на мой скромный взгляд, я понимаю, что они сделали, я уважаю это решение. Потому что это что-то, что, на мой взгляд, понятно, потому что на них в какой-то мере оказывается давление со стороны власти, они имеют свою точку зрения.

Но со стороны ATP они должны защищать своих игроков тоже. Это не о том, что Wimbledon совершил что-то ужасное, а ATP принял правильное решение. Я думаю, что оба решения являются приемлемыми. Каждый защищает свои интересы, и я уважаю оба этих решения. Одно не лучше другого, но в этом случае, у меня есть коллеги из Тура, которых я хорошо знаю, которые, если честно, не могут сказать многое откровенно. Медведев и другие? Они точно не связаны с войной, они не могут ничего с этим поделать, и они не поддерживают это", - приводит слова Надаля BTU.org.ua.

Напомним, организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Британцы отметили, что Россия регулярно использует спортсменов в целях пропаганды.

Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.

Wimbledon стартует 27 июня. Действующие чемпионы одиночных соревнований - Новак Джокович и Эшли Барти, которая ранее объявила о завершении теннисной карьеры.

Рафаэль Надаль: карьера

Надаль является одним из лучших теннисистов за всю историю игры. Наиболее успешно выступает на грунтовых кортах, на которых выиграл рекордных 63 турнира, за что его прозвали "Королем грунта".

36-летний испанец за всю карьеру одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом среди мужчин по этому показателю.

Также Надаль рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.

Обладатель карьерного "Золотого шлема" в одиночном разряде (победа на всех турнирах Большого шлема и олимпийское золото не в один год).

Надаль дважды был олимпийским чемпионом.

В течение карьеры Надаль выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 - в серии "Мастерс".

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