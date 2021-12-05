Анастасия Меркушина неудачно выступила в эстафете / фото biathlon.com.ua

В рамках второго этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась женская эстафета.

Украину в этой гонке представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк.

На результат эстафеты повлиял первый этап, на котором Украину представляла Меркушина. Она смогла финишировать только на 19-й позиции. Джима и Блашко подняли Украину на 15-е место, а Билосюк - на итоговое десятое.

Кубок мира по биатлону. Результаты женской эстафеты

1. Франция - 1.10,30 (0+4)

2. Беларусь - 57,9 (0+6)

3. Швеция - 1.24,0 (2+11)

10. Украина - 4.17,7 (0+11)

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Кубок мира по биатлону: второй этап

Автор: Антон Дударь