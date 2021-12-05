Сборная Украины финишировала лишь на десятой позиции.

В рамках второго этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась женская эстафета.

Украину в этой гонке представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк.

На результат эстафеты повлиял первый этап, на котором Украину представляла Меркушина. Она смогла финишировать только на 19-й позиции. Джима и Блашко подняли Украину на 15-е место, а Билосюк - на итоговое десятое.

Кубок мира по биатлону. Результаты женской эстафеты

1. Франция - 1.10,30 (0+4)

2. Беларусь - 57,9 (0+6)

3. Швеция - 1.24,0 (2+11)

10. Украина - 4.17,7 (0+11)

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Второй этап Кубка мира: результаты мужского спринта, а также результаты женского спринта.

4 декабря в женской гонке преследования украинка Юлия Джима стала 14-й. А победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

В мужской эстафете сборная Украины (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко) финишировала на пятом месте.

Автор: Антон Дударь