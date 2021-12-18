18 декабря в Анси в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская гонка преследования.
Украину в гонке представляли Елена Билосюк, Дарья Блашко и Юлия Джима. Ирина Петренко пропустила гонку по состоянию здоровья. Джима не финишировала, а снялась с дистанции после третьего огневого рубежа.
Первой стала Эльвира Эберг, а ее сестра Анна прибежала к финишу третьей.
Женская гонка преследования. Результаты
1. Эльвира Эберг (Швеция) - 29.27,0 (0-0-1-1)
2. Жулия Симон (Франция) - 4.2 (0-0-0-1)
3. Анна Эберг (Швеция) - 11.6 (0-1-1-0)
20. Дарья Блашко (Украина) - 1.52,4 (0-1-0-0)
25. Елена Билосюк (Украина) - 2.19,8 (0-0-0-1)
Кубок мира по биатлону: четвертый этап
- Четвертый этап КМ проходит с 16 по 19 декабря: где и когда смотреть гонки.
В женском спринте лучшей среди украинок стала Елена Билосюк: результаты гонки.
В мужском спринте украинцы тотально провалились.