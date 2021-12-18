Две сестры из Швеции оказались на пьедестале одновременно.

18 декабря в Анси в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская гонка преследования.

Украину в гонке представляли Елена Билосюк, Дарья Блашко и Юлия Джима. Ирина Петренко пропустила гонку по состоянию здоровья. Джима не финишировала, а снялась с дистанции после третьего огневого рубежа.

Первой стала Эльвира Эберг, а ее сестра Анна прибежала к финишу третьей.

Женская гонка преследования. Результаты

1. Эльвира Эберг (Швеция) - 29.27,0 (0-0-1-1)

2. Жулия Симон (Франция) - 4.2 (0-0-0-1)

3. Анна Эберг (Швеция) - 11.6 (0-1-1-0)

20. Дарья Блашко (Украина) - 1.52,4 (0-1-0-0)

25. Елена Билосюк (Украина) - 2.19,8 (0-0-0-1)

Кубок мира по биатлону: четвертый этап

Четвертый этап КМ проходит с 16 по 19 декабря: где и когда смотреть гонки.

В женском спринте лучшей среди украинок стала Елена Билосюк: результаты гонки.

В мужском спринте украинцы тотально провалились.

Автор: Артем Будрин