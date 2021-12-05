Второй этап Кубка мира по биатлону, который проходил в шведском Эстерсунде, завершился мужской гонкой преследования.
От Украины в гонке принимали участие Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.
Пидручный стартовал 24-м и по ходу гонки потерял восемь позиций.
Дудченко наоборот совершил прорыв - с одним промахом он отыграл 25 позиций и финишировал на 19-м месте.
Для Дудченко этот результат стал вторым лучшим в карьере на этапах Кубка мира.
Победу в гонке одержал норвежец Ветле Шостад Кристиансен.
Кубок мира в Эстерсунде. Результаты мужской гонки преследования
1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) - 30.14,8 (0-0-1-0)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 11.0 (1-1-1-1)
3. Эмильен Жаклен (Франция) - 9.8 (0-0-2-1)
19. Антон Дудченко (Украина) - 1.48.2 (0-1-0-0)
32. Дмитрий Пидручный (Украина) - 2.36.2 (0-0-2-2)
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Кубок мира по биатлону: второй этап
- Второй этап КМ прошел в Эстерсунде со 2 по 5 декабря.
- Второй этап Кубка мира: результаты мужского спринта, а также результаты женского спринта.
- 4 декабря в женской гонке преследования украинка Юлия Джима стала 14-й. А победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.
- В мужской эстафете сборная Украины (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко) финишировала на пятом месте.