Антон Дудченко сумел завершить гонку в топ-20.

Второй этап Кубка мира по биатлону, который проходил в шведском Эстерсунде, завершился мужской гонкой преследования.

От Украины в гонке принимали участие Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

Пидручный стартовал 24-м и по ходу гонки потерял восемь позиций.

Дудченко наоборот совершил прорыв - с одним промахом он отыграл 25 позиций и финишировал на 19-м месте.

Для Дудченко этот результат стал вторым лучшим в карьере на этапах Кубка мира.

Победу в гонке одержал норвежец Ветле Шостад Кристиансен.

Кубок мира в Эстерсунде. Результаты мужской гонки преследования

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) - 30.14,8 (0-0-1-0)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 11.0 (1-1-1-1)

3. Эмильен Жаклен (Франция) - 9.8 (0-0-2-1)

19. Антон Дудченко (Украина) - 1.48.2 (0-1-0-0)

32. Дмитрий Пидручный (Украина) - 2.36.2 (0-0-2-2)

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Кубок мира по биатлону: второй этап

Второй этап КМ прошел в Эстерсунде со 2 по 5 декабря.

Второй этап Кубка мира: результаты мужского спринта, а также результаты женского спринта.

4 декабря в женской гонке преследования украинка Юлия Джима стала 14-й. А победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

В мужской эстафете сборная Украины (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко) финишировала на пятом месте.

Автор: Антон Дударь