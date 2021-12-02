Лишь один украинец попал в зачетную зону.

2 декабря в шведском Эстерсунде прошел мужской спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону.

Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Прима и Тарас Лесюк.

Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Пидручный - 23-е место. Он стал единственным от Украины, кто смог попасть в зачетную зону.

А победителем вновь стал швед Себастьян Самуэльссон, который стал лучшим также и на первом этапе.

Результаты гонки

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 22.58.7 (1-0)

2. Эмильен Жаклен (Франция) - 18.0 (0-1)

3. Кантен Фийон Майе (Франция) - 21.5 (0-1)

23. Дмитрий Пидручный (Украина) - 1.19.2 (0-1)

44. Антон Дудченко (Украина) - 1.53.1 (1-1)

76. Артем Прима (Украина) - 2.37.1 (0-1)

93. Богдан Цымбал (Украина) - 3.07.2 (2-1)

93. Тарас Лесюк (Украина) - 3.07.2 (0-1)

Кубок мира по биатлону 2021-2022: второй этап

Второй этап Кубка мира по биатлону проходит в шведском Эстерсунде со 2 по 5 декабря: где и когда смотреть гонки.

Сборную Украины на этом этапе у мужчин представляют Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк. Женскую сборную представляют: Юлия Джима, Елена Билосюк (Пидгрушная), Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко.

В женском спринте украинки выступили неудачно.

Автор: Артем Будрин