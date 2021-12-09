Очередной этап Кубка мира будет принимать австрийский Хохфильцен.

С 10 по 12 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет третий этап Кубка мира по биатлону.

Мужчины и женщины в рамках этого этапа проведут по три гонки.

Расписание третьего этапа

10 декабря

12:25. Спринт, 10 км, мужчины

15:15. Спринт, 7,5 км, женщины

11 декабря

13:15. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:15. Эстафета, 4х6 км, женщины

12 декабря

12:45. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

15:30. Гонка преследования, 10 км, женщины

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Трансляция гонок в прямом эфире будет доступна на "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальном сайте IBU и сайте "Суспільне Спорт". Мужскую эстафету "UA: ПЕРШИЙ" покажет в записи в 13.30.

Кубок мира по биатлону 2021-2022: результаты сезона

После двух этапов в общем зачете у мужчин лидируют норвежец Ветле Шостад Кристиансен (178 очков), швед Себастьян Самуэльссон (175) и норвежец Йоханнес Бе (175).

У женщин в тройку лидеров входят австрийка Лиза-Тереза Хаузер (177 очков), норвежка Марте Олсбю Ройселанд (168), а также представительница Беларуси Динара Алимбекова (160).

У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного (60 очков и 22-е место) и Юлии Джимы (68 очков и 20-е место).

Автор: Антон Дударь