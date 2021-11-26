С 27 по 28 ноября в Эстерсунде пройдет первый этап Кубка мира по биатлону 2021-2022.
В рамках первого этапа запланировано проведение четырех гонок.
Расписание первого этапа
27 ноября
12.45. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1" официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"
16.00. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1" официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"
28 ноября
16.50. Спринт, 7,5 км, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1" официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"
14.45. Спринт, 10 км, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1" официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"
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