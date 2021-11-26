Тирил Экхофф выиграла Кубок мира в прошлом сезоне / фото REUTERS

С 27 по 28 ноября в Эстерсунде пройдет первый этап Кубка мира по биатлону 2021-2022.

В рамках первого этапа запланировано проведение четырех гонок.

Расписание первого этапа

27 ноября

12.45. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1" официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"

16.00. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1" официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"

28 ноября

16.50. Спринт, 7,5 км, женщины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1" официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"

14.45. Спринт, 10 км, мужчины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1" официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт"

Читайте такжеКубок мира по биатлону: календарь сезона 2021-2022

Биатлонный сезон 2021-2022: главное

  • Был объявлен состав сборной Украины на старт Кубка мира.
  • В рамках сезона 2021-2022 биатлонисты также выступят на Олимпиаде в Пекине. Гонки будут проходить с 5 по 19 февраля.
  • В прошлом сезоне победителями Кубка мира стали норвежцы Йоханнес Бе и Тирил Экхофф.

Автор: Артем Будрин