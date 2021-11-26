Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки первого этапа

Шведский город Эстерсунд примет первый этап нового сезона.

С 27 по 28 ноября в Эстерсунде пройдет первый этап Кубка мира по биатлону 2021-2022. В рамках первого этапа запланировано проведение четырех гонок. Расписание первого этапа 27 ноября 12.45. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1" официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт" 16.00. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1" официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт" 28 ноября 16.50. Спринт, 7,5 км, женщины Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1" официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт" 14.45. Спринт, 10 км, мужчины Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1" официальный сайт IBU и сайт "Суспільне Спорт" Читайте такжеКубок мира по биатлону: календарь сезона 2021-2022 Биатлонный сезон 2021-2022: главное Был объявлен состав сборной Украины на старт Кубка мира.

В рамках сезона 2021-2022 биатлонисты также выступят на Олимпиаде в Пекине. Гонки будут проходить с 5 по 19 февраля.

В прошлом сезоне победителями Кубка мира стали норвежцы Йоханнес Бе и Тирил Экхофф. Автор: Артем Будрин

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