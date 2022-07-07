Олег Верняев дал совет поклонникам "русского мира" в Донецке.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, который является уроженцем Донецка, рассказал о настроениях среди жителей оккупированного Россией его родного города.

28-летний спортсмен считает, что восемь лет войны против РФ изменили украинцев, которые остались жить под оккупацией в Донецке. Гимнаст отметил, что все, кто поддерживает страну-агрессора, должны покинуть Украину.

"Пожилых людей уже не переубедишь, слишком молодые тоже уже наслушались, они там немного неадекватного мнения. Но, мне кажется, что я все чаще начинаю слышать, что люди начинают задавать вопросы: "Почему раньше так не было? Почему раньше не бомбили, а сейчас бомбят?". Начинают что-то анализировать и что-то думать, но этого мало.

Честно, я считаю, что все, кто хочет жить в "русском мире", пускай валят в Россию, а Донецк - это всегда была и есть Украина.

Может я грубо сказал, но я считаю, что это, как, если ты придешь ко мне домой и скажешь: "Эта комната теперь моя, не заходи сюда". И я такой: "Ну, да. Она же всегда твоя была". Бред какой-то, я не понимаю", - приводит слова Верняева "Football Hub".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 134-й день.

С начала вторжения Верняев сразу встал на защиту Украины. Кроме того, он призвал полностью изолировать РФ от международного спорта.

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