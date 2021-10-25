Майкл Джордан - шестикратный чемпион НБА / фото REUTERS

Кроссовки одного из лучших баскетболистов в истории Майкла Джордана были проданы на аукционе Sotheby’s в Лас-Вегасе за 1 миллион 472 тысячи долларов.

Об этом Sotheby’s сообщает в Twitter.

Данная сумма является рекордной для продажи игровой обуви из мира спорта на аукционах. Кроссовки приобрел коллекционер Ник Фиорелла.

Бело-красные кроссовки Nike Air Ships Джордан носил в своем первом сезоне в НБА в 1984 году.

Стоит отметить, что это не самые дорогие кроссовки, которые когда-либо были проданы. Так, в апреле этого года прототип Nike Air Yeezy 1 рэпера Канье Уэста был продан за 1,8 миллиона долларов.

фото twitter.com/Sothebys

Читайте такжеЛеброн Джеймс стал первым в истории баскетболистом, заработавшим миллиард долларов

Майкл Джордан: цифры и факты

Автор: Антон Дударь