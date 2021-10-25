За кроссовки, в которых Майкл Джордан выступал в начале карьере, выложили невероятную сумму.

Кроссовки одного из лучших баскетболистов в истории Майкла Джордана были проданы на аукционе Sotheby’s в Лас-Вегасе за 1 миллион 472 тысячи долларов.

Об этом Sotheby’s сообщает в Twitter.

Данная сумма является рекордной для продажи игровой обуви из мира спорта на аукционах. Кроссовки приобрел коллекционер Ник Фиорелла.

Бело-красные кроссовки Nike Air Ships Джордан носил в своем первом сезоне в НБА в 1984 году.

Стоит отметить, что это не самые дорогие кроссовки, которые когда-либо были проданы. Так, в апреле этого года прототип Nike Air Yeezy 1 рэпера Канье Уэста был продан за 1,8 миллиона долларов.

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Майкл Джордан: цифры и факты

Джордан является шестикратным чемпионом НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), а также двукратным победителем Олимпиады (1984, 1992).

Атакующий защитник выступал за "Чикаго Буллз" и "Вашингтон Уизардс", окончательно завершив карьеру в 2003-м году.

В мае 2020 года игровые кроссовки Джордана были проданы на аукционе за полмиллиона долларов.

Документальный сериал "Последний танец", который посвящен карьере баскетболиста Майкла Джордана, получил американскую телевизионную премию "Эмми".

Автор: Антон Дударь