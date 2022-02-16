Президент футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский задал очень высокий темп его развития, и обязал всю команду буквально работать круглосуточно ради достижения больших результатов.

Об итогах Winter Cup, о прошедших сборах и трансферах рассказал в интервью официальному клубному сайту желто-синих вице-президент "Металлиста" Евгений Красников.

Вы знаете, я много лет работаю под руководством Александра Ярославского, и думаю, не является секретом, насколько это амбициозный человек. Но даже я не ожидал, что Александр Владиленович так мощно и фундаментально вернется в большой футбол.

"За какой-то минимальный срок он заново построил 14 шикарных полей последнего поколения, на которых тренируются тысячи детей. Идет восстановление инфраструктуры стадиона. И самое главное - это создание команды. Скажу честно, мы с Александром Кучером работаем под большим давлением. И когда Александр Владиленович говорит, что я ему не даю спать, поверьте - это не так. И мне, и Александру Кучеру, и директору стадиона, и многим менеджерам не дает спать именно Александр Владиленович. За последние полгода была проделана колоссальная работа, но мы не собираемся останавливаться. И, конечно, приоритетом является создание конкурентной команды не только в украинском чемпионате, но и в европейских кубках", - рассказал Красников об амбициях клуба.

Он отказался давать характеристики новичкам, отметив, что "все покажет сезон", а работа клуба на трансферном рынке не прекращается.

"В недавней беседе президент дал четко понять, что мы должны заниматься "Металлистом" круглосуточно. И несмотря на то, что экономическая ситуация очень сложная, он готов инвестировать огромные средства, чтобы вернуть людям тот праздник, который был во время президентства Ярославского с 2005 по 2012 год. А может, даже и превзойти. Я много раз говорил и не побоюсь повториться, что харьковчанам и не только нужен мощный, сильный и конкурентоспособный "Металлист", который своими успехами дарит массу позитивных эмоций в это сложное время. Который зарабатывает очки для украинского футбола на европейской арене. Который за короткий промежуток времени дал украинскому футболу таких талантливых футболистов, как Мудрик, Лунин, Судаков, - отметил в интервью вице-президент "Металлиста" Евгений Красников. И добавил: Не буду оригинальным, если скажу, что только один человек, а именно Александр Ярославский, может воплотить в жизнь мечты болельщиков любимой команды. И это не громкие слова, а констатация факта. О "Металлисте" Ярославского говорят результаты. И то, что "Металлист", играя в Первой лиге, собирает больше болельщиков, чем вся Премьер-лига, говорит о взаимной любви фанатов и команды Александра Ярославского".