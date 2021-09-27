Перед принятием подобного решения он предложил спросить мнение украинцев на референдуме.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский выступил против возможного проведения в нашей стране Олимпийских игр, о чем ранее говорил президент Владимир Зеленский.

В эфире телеканала "Украина 24" Комаровский предложил спросить мнение народа о проведении подобного мероприятия.

"Я считаю, что страна, в которой не побеждена коррупция, не имеет права организовывать никакие дорогостоящие мероприятия. Потому что украдут многократно больше. Мы с вами выбрали власть, власть эта хочет принять решение, чтобы из наших с вами денег потратить огромнейшую сумму на то, чтобы провести Олимпиаду. Такая огромная сумма достойна того, чтобы они не брали на себя принятие этого решения, а с нами хотя бы посоветовались", - заявил он.

По его словам, деньги вместо проведения Олимпиады можно потратить на другие нужды.

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"А давайте проведем референдум по вопросу, проводить ли в Украине Олимпийские игры? Пусть нам скажут: нам надо на это потратить 15 млрд долларов. А я вам предложу другие варианты, на что мы можем эти деньги потратить. Я вам много проектов напишу: по экологии, по медицине, по школам. Давайте мы не будем проводить Олимпиаду!", - сказал он.

Ранее Зеленский выразил желание провести Олимпийские игры в Украине. "У каждого есть мечта. Для тех, кто сидит сегодня в зале - это Олимпиада в Украине. Я считаю, что наша страна заслужила проведения Олимпийских игр. Тяжелоатлеты говорят, что поднять вес сложно, легко не пробовать. Я понимаю, что это будет сложно реализовать, но мы постараемся", - сказал президент на мероприятии по случаю 30-й годовщины основания НОК Украины.

Автор: Юрий Годован