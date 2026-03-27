Киевская Федерация бокса поддержала проведение честных выборов ректора Нацуниверситета физвоспитания, - заявление

Киевская городская организация Федерации бокса Украины требует проведения открытых и прозрачных выборов ректора Национального университета физического воспитания и спорта, которые за день до голосования были перенесены Министерством молодежи и спорта на полгода вперед. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

"Киевская организация Федерации бокса поддерживает коллектив НУФВСУ в стремлении к проведению открытых, прозрачных и законных выборов ректора, а также выражает свою всестороннюю поддержку избранному ректору Михаилу Рыгану. Накануне проведения выборов ректора НУФВСУ, назначенных на 25 марта в соответствии с приказом Министерства молодежи и спорта, было принято решение о переносе даты выборов на 23 сентября. Указанные изменения были внесены уже после завершения основного этапа подготовки к голосованию, при отсутствии замечаний к избирательному процессу и после формирования избирательных участков и бюллетеней", – говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что помимо переноса даты выборов, Министерство молодежи и спорта назначило и.о. ректора другим лицом.

Видео дня

"Также сообщается о издании отдельного приказа о возложении исполнения обязанностей ректора на другое лицо без надлежащего урегулирования статуса действующего исполняющего обязанности ректора, что вызвало беспокойство трудового коллектива университета и может рассматриваться как фактор дестабилизации избирательного процесса", – отмечают в киевской организации ФБУ.

Как сообщалось ранее, министр молодежи и спорта Матвей Бедный своим приказом незаконно перенес выборы ректора НУФВСУ и назначил и.о. своего человека. Возмущенный коллектив университета написал обращение к Президенту Украины с просьбой обеспечить прозрачные и законные выборы, а также – отправить Матвея Бедного в отставку.

