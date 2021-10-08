Украинские девушки выиграли у сборной Хорватии.

Женская сборная Украины по гандболу успешно стартовала в отборочном турнире к чемпионату Европы-2022.

Подопечные Виталия Андронова на выезде неожиданно одолели сборную Хорватии со счетом 23:22. Заметим, что хорватки - действующие бронзовые призеры первенства Европы.

После первого тайма украинская команда уступала со счетом 15:11. Но во втором тайме украинки забили на 5 голов больше, чем соперницы и в итоге победили.

Хорватия - Украина - 22:23

Украина: Гладун, Балог, Воловник (1), Дмитришин, Дябло, Маркевич (3), Прокопяк, Поляк, Мелекесцева (1), Савчин (1), Смбатян (4), Стрюкова (3), Стельмах, Глибко (6), Левченко, Коновалова (4)

10 октября Украина дома будет принимать Францию - золотых призерок Олимпиады-2020 и действующих вице-чемпионов Европы. Матч пройдет в Сумах в 18:00.

Отбор на Евро-2022: главное

24 команды отборочного турнира к Евро-2022 поделены на 6 групп по 4 команды. По две лучшие команды каждой из групп выйдут на Евро-2022.

Норвегия на правах действующего чемпиона Европы попадет на соревнования автоматически, а тройка стран (Словения, Черногория и Северная Македония) попали на турнир как страны-хозяева.

Украинская сборная в одной отборочной группе с Хорватией, Францией и Чехией.

Автор: Артем Будрин