Женская сборная Украины по гандболу успешно стартовала в отборочном турнире к чемпионату Европы-2022.
Подопечные Виталия Андронова на выезде неожиданно одолели сборную Хорватии со счетом 23:22. Заметим, что хорватки - действующие бронзовые призеры первенства Европы.
После первого тайма украинская команда уступала со счетом 15:11. Но во втором тайме украинки забили на 5 голов больше, чем соперницы и в итоге победили.
Хорватия - Украина - 22:23
Украина: Гладун, Балог, Воловник (1), Дмитришин, Дябло, Маркевич (3), Прокопяк, Поляк, Мелекесцева (1), Савчин (1), Смбатян (4), Стрюкова (3), Стельмах, Глибко (6), Левченко, Коновалова (4)
10 октября Украина дома будет принимать Францию - золотых призерок Олимпиады-2020 и действующих вице-чемпионов Европы. Матч пройдет в Сумах в 18:00.
Fair to say @Ukrainianhandba 🇺🇦 are quite happy with their #ehfeuro2022 qualifiers win! 😄#playwithheartpic.twitter.com/6zcsglQeJd— EHF EURO (@EHFEURO) October 7, 2021
Отбор на Евро-2022: главное
- 24 команды отборочного турнира к Евро-2022 поделены на 6 групп по 4 команды. По две лучшие команды каждой из групп выйдут на Евро-2022.
- Норвегия на правах действующего чемпиона Европы попадет на соревнования автоматически, а тройка стран (Словения, Черногория и Северная Македония) попали на турнир как страны-хозяева.
- Украинская сборная в одной отборочной группе с Хорватией, Францией и Чехией.