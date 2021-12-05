Стеван Еловац не оправился после перенесенного инсульта.

Сербский баскетболист Стеван Еловац ушел из жизни в возрасте 32 лет.

Об этом сообщила пресс-служба греческого АЕКа, за который Еловац выступал в последнее время.

Еловац не сумел оправиться после инсульта, который перенес 14 ноября.

Баскетболисту стало плохо во время тренировки АЕКа - он упал в обморок, когда занимался по индивидуальной программе после травмы голеностопа. Игрок был госпитализирован и находился в реанимации в стабильном, но тяжелом состоянии.

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Несколько дней назад по просьбе семьи Еловац был транспортирован из Греции в Сербию. 5 декабря он скончался.

Стеван Еловац: карьера и достижения

По ходу карьеры Еловац выступал за сербскую "Црвену Звезду", литовский "Летувос Ритас", испанскую "Сарагосу" и ряд других клубов. С 2021 года он защищал цвета АЕКа. Также он выступал за сборную Сербии.

Еловац становился MVP месяца в Единой лиге ВТБ, MVP месяца в чемпионате Испании, участвовал в Матче всех звезд чемпионата Турции.

В 2018 году он установил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству набранных очков в одном матче (49), который не побит до сих пор.

Автор: Антон Дударь