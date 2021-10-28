Марина Бех-Романчук показала, как готовится к новому сезону.

Многократная чемпионка Украины и участница Олимпиады в Токио Марина Бех-Романчук поделилась с поклонниками новым снимком.

26-летняя украинская легкоатлетка решила показать, как идет процесс ее подготовки к новому легкоатлетическому сезону. Бех-Романчук опубликовала в своем Instagram фотографию с учебно-тренировочных сборов.

"Вид вашего тела в ваших руках", — подписала публикацию Марина Бех-Романчук.

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В комментария фанаты восхищаются формами очаровательной украинки.

"Просто нереально красивая", - написал в комментарии один из подписчиков спортсменки.

Напомним, ранее Марина Бех-Романчук выставила в сеть жаркий снимок себя в сексуальном купальнике.

Марина Бех-Романчук: достижения

На чемпионатах мира наивысшим достижением для Бех-Романчук является серебряная медаль в 2019 году.

На чемпионатах Европы украинка побеждала в 2021 году (в помещении), а также выигрывала серебро в 2018 году (на открытом воздухе) и в 2019-м (в помещении).

Личным рекордом украинки является прыжок на 6,93 м.

На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место. Спортсменка призналась, что разочарована таким результатом.

Автор: Владимир Медяник