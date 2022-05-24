Леся Цуренко очень недовольна тем, что многие ее коллеги молчат о событиях в Украине.

Знаменитая украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, что с ненавистью относится к российской пропаганде.

В интервью First Post спортсменка призналась, что не так часто слышит от других игроков слова в поддержку Украины. Многие теннисисты делают вид, будто бы в Украине ничего не происходит и это очень не нравится Цуренко.

"Мне мало говорят о поддержке моей страны, и мне просто тяжело быть рядом с людьми, которые выглядят так, как будто они не понимают. Я украинка, и в моей стране идет война, и это тяжело.

Я думаю, что со мной говорили, может быть, четыре или пять игроков. Я ненавижу то, что российская пропаганда говорит об Украине в целом. Действительно ненавижу это. Чувствую много гнева, потому что на мою страну льют много лжи, и мне от этого очень больно. Я хочу, чтобы весь мир увидел, что Украина – прекрасная страна с хорошими людьми", – сказала Цуренко.

Напомним, Леся Цуренко накануне завершила свои выступления на Открытом чемпионате Франции. В поединке первого круга она встречалась с первой ракеткой мира из Польши Игой Швентек и потерпела разгромное поражение - 2:6, 0:6. Поединок длился меньше часа.

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