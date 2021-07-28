Для этого пришлось задействовать девять человек.

Спортсмены из Израиля на Олимпиаде в Токио решили проверить на прочность так называемую "антисекс-кровать".

Как сообщает New York Post, израильский бейсболист Бен Вагнер поставил цель сломать кровать, но сделать это в одиночку ему не удалось.

В итоге пришлось привлечь девять человек, которые одновременно совершали прыжок, чтобы кровать все-таки сломалась.

Напомним, ранее сообщалось, что спортсмен из Ирландии протестировал "антисекс-кровати" и опроверг "миф" о том, что за картонными кроватями для спортсменов в олимпийской деревне стоят какие-то скрытые мотивы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Антон Дударь