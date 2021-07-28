Спортсмены все-таки сломали кровать / фрагменты из видео
Спортсмены из Израиля на Олимпиаде в Токио решили проверить на прочность так называемую "антисекс-кровать".
Как сообщает New York Post, израильский бейсболист Бен Вагнер поставил цель сломать кровать, но сделать это в одиночку ему не удалось.
В итоге пришлось привлечь девять человек, которые одновременно совершали прыжок, чтобы кровать все-таки сломалась.
Напомним, ранее сообщалось, что спортсмен из Ирландии протестировал "антисекс-кровати" и опроверг "миф" о том, что за картонными кроватями для спортсменов в олимпийской деревне стоят какие-то скрытые мотивы.