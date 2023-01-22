В бразильском Рио-де-Жанейро прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 283, в рамках которого украинец Игорь Потеря встретился с представителем Бразилии Маурисио Руа.
Поединок завершился досрочной победой Потери. Украинский боец нокаутировал бывшего чемпиона Pride и UFC в первом раунде.
Свою победу Потеря посвятил Украине и бойцам ВСУ, которые защищают Украину от российских оккупантов.
"Я готовил правый боковой, соперник заходил на него очень часто, поэтому буквально все получилось.
Слава Украине. Героям слава. Слава ВСУ. Украина, родная, я тебя люблю. Надеюсь, что эта победа даст что-то моей стране.
Супергерои - это те, кто защищает мою страну, наши непобедимые воины. Для меня это весомая победа, этот бой определял вообще, останусь ли я в UFC", - прокомментировал поединок Потеря.
Видео победы Потери:
Ihor Potieria picks up his first UFC victory at #UFC283, spoiling the retirement fight of the legendary Shogun Rua. #UFC#MMApic.twitter.com/YJTFk7pJWR— MMA DIRT (@MMADIRTcom) January 22, 2023
Игорь Потеря одержал свою 20-ю победу в профессиональной карьере и первую в UFC. Для него этот бой стал вторым под эгидой организации. Предыдущий поединок он проиграл Николае Негумеряну.
Также Потеря является чемпионом украинского промоушена WWFC в полутяжелом дивизионе. В MMA у него 19 побед при двух поражениях.
Маурисио Руа, в свою очередь, потерпел свое 14-е поражение в карьере и третье кряду. В предыдущем поединке бразилец проиграл Овинсу Сен-Пре.
После окончания боя с Потерей бразильский боец объявил о завершении профессиональной карьеры.
Добавим, что в главном событии вечера Джамал Хилл единогласным решением судей победил Гловера Тейшеру в поединке за вакантный пояс в полутяжелом весе.