Игорь Потеря в первом раунде нокаутировал Маурисио Руа.

В бразильском Рио-де-Жанейро прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 283, в рамках которого украинец Игорь Потеря встретился с представителем Бразилии Маурисио Руа.

Поединок завершился досрочной победой Потери. Украинский боец нокаутировал бывшего чемпиона Pride и UFC в первом раунде.

Свою победу Потеря посвятил Украине и бойцам ВСУ, которые защищают Украину от российских оккупантов.

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"Я готовил правый боковой, соперник заходил на него очень часто, поэтому буквально все получилось.

Слава Украине. Героям слава. Слава ВСУ. Украина, родная, я тебя люблю. Надеюсь, что эта победа даст что-то моей стране.

Супергерои - это те, кто защищает мою страну, наши непобедимые воины. Для меня это весомая победа, этот бой определял вообще, останусь ли я в UFC", - прокомментировал поединок Потеря.

Видео победы Потери:

Ihor Potieria picks up his first UFC victory at #UFC283, spoiling the retirement fight of the legendary Shogun Rua. #UFC#MMApic.twitter.com/YJTFk7pJWR — MMA DIRT (@MMADIRTcom) January 22, 2023

Игорь Потеря одержал свою 20-ю победу в профессиональной карьере и первую в UFC. Для него этот бой стал вторым под эгидой организации. Предыдущий поединок он проиграл Николае Негумеряну.

Также Потеря является чемпионом украинского промоушена WWFC в полутяжелом дивизионе. В MMA у него 19 побед при двух поражениях.

Маурисио Руа, в свою очередь, потерпел свое 14-е поражение в карьере и третье кряду. В предыдущем поединке бразилец проиграл Овинсу Сен-Пре.

После окончания боя с Потерей бразильский боец объявил о завершении профессиональной карьеры.

Добавим, что в главном событии вечера Джамал Хилл единогласным решением судей победил Гловера Тейшеру в поединке за вакантный пояс в полутяжелом весе.

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