Украинские девушки выиграли у сверстниц из России в решающей схватке.

В румынском городе Тимишоара завершился этап Кубка мира по фехтованию на рапире среди юниоров (U-20).

В финальном поединке украинские рапиристки победили российскую сборную со счетом 40:34. Это первое в истории Украины юниорское золото этапа Кубка мира в командном первенстве.

Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова и Екатерина Буденко - именно в таком составе была сборная Украины. На пути к финалу украинки одолели представительниц Венгрии и Польши.

Заметим, что в первый день соревнований 19-летняя Полозюк завоевала серебряную медаль в индивидуальном разряде.

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Автор: Артем Будрин