Женская сборная Украины по фехтованию / фото facebook.com/fencing.ukraine
В румынском городе Тимишоара завершился этап Кубка мира по фехтованию на рапире среди юниоров (U-20).
В финальном поединке украинские рапиристки победили российскую сборную со счетом 40:34. Это первое в истории Украины юниорское золото этапа Кубка мира в командном первенстве.
Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова и Екатерина Буденко - именно в таком составе была сборная Украины. На пути к финалу украинки одолели представительниц Венгрии и Польши.
Заметим, что в первый день соревнований 19-летняя Полозюк завоевала серебряную медаль в индивидуальном разряде.