Украинцы в финальном поединке дивизиона C уступили Ирландии.

В четверг, 5 мая, мужская сборная Украины по керлингу выиграла серебро на чемпионате Европы в дивизионе C, который прошел в литовском Каунасе.

Это серебро стало для национальной команды историческим, ведь "сине-желтые" впервые стали призерами европейского первенства. Кроме того, результаты на чемпионате Европы позволили нашей команде перейти в дивизион В.

В рамках группового раунда Украина победила Хорватию (6:5), Литву (9:1), Болгарию (6:5), Лихтенштейн (10:4), Андорру (6:3), Португалию (7:2) и проиграла Ирландии (4:6) и Румынии (4:6). В полуфинале "сине-желтые" победили Литву (10:7).

В финале Украина уступила Ирландии (2:8). Бронзовая награда досталась Португалии.

Состав сборной Украины: Эдуард Николов, Никита Величко, Ярослав Щур и Артем Сугак.

Украинскую команду тренирует эстонский специалист Эркки Лилл.

Стоит отметить, что украинцы выступали в форме Швеции, потому что все снаряжение осталось в Украине.

Женская сборная Украины заняла седьмое место в дивизионе C. Украинки выиграли два матча в групповом раунде и проиграли пять поединков.

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