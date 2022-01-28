"Прометей" в третьем матче одолел израильский "Хапоэль".

В четверг, 27 января, чемпион Украины по баскетболу "Прометей" в Иерусалиме сенсационно обыграл "Хапоэль" и вышел в топ-16 баскетбольной Лиги чемпионов.

Третья игра серии завершилась со счетом 85:75 и по сумме трех матчей украинский коллектив прошел дальше во второй групповой этап Лиги чемпионов. Ранее ни одна украинская команда не могла похвастаться подобным достижением.

Лига чемпионов ФИБА. Раунд плей-ин. Третий матч

"Хапоэль" (Иерусалим, Израиль) – "Прометей" (Слобожанское, Украина) - 75:85 (12:27, 24:16, 20:16, 19:26)

"Хапоэль": Адамс (13 очков + 6 подборов + 3 перехвата), Сегев (0+0+0), Браймо (15+8+1), Гейтс (10+5+1), Обасохан (19+3+0), Воркмэн (3+4+1), Эгбуну (6+4+0), Ариэль (9+1+1), Доврат (0+1+0).

"Прометей": Кеннеди (17+9+1), Стефенс (15+5+1), Сидоров (10+0+0), Билан (13+9+1), Харрисон (18+3+4), Доу (9+1+0), Лукашов (3+1+1), Петров (0+1+0), Липовый (0+2+0).

Лучшие моменты матча:

Украинская команда будет играть в группе K против клубов:

Клуж-Напока (Румыния)

Уникаха (Испания)

Остенде (Бельгия)

Две лучших команды из группы выйдут в четвертьфинал. Уже сыгран один матч: Клуж-Напока (Румыния) – Уникаха (Испания) – 79:73.

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