Александр Невзоров считает, что Россия рискует быть серьезно наказанной.

Российский телеведущий Александр Невзоров прокомментировал допинговое дело Камилы Валиевой, в организме которой нашли запрещенные вещества.

63-летний репортер считает, что на Олимпиаду-2024 в Париже россиян могут не допустить даже в статусе команды без флага, гимна и названия, как это происходит сейчас.

По мнению Невзорова, Валиеву умышленно "накачивали" триметазидином, зная, что у нее больное сердце.

"По некоторым выкладкам специалистов-кардиологов и фармакологов вполне может выясниться, что у девочки реально больное сердце. Потому что набор там очень странный и специфический набор препаратов, один из которых усиливает другой. И ради того, чтобы не снимать ее со льда, прибегли к риску, включили этот детонирующий набор препаратов и откровенно запрещенный допинг. Ну вот рискнули. Итак, возможно, использовали откровенно больного ребенка. И это будет уже не привычный для российского спорта допинг-скандал, а реальное скандалище, немыслимое, которое уничтожит остатки репутации российского спорта начисто", - сказал Невзоров.

Также публицист добавил:

"И на следующую Олимпиаду не будет допущена не только обезличенная условная команда условной России, но даже зрители из России. Теперь патриотам остается держать кулачки, чтобы все ограничилось простым допингом, который передался от дедушки, и возможным отъемом медалей. Это будет самый легкий вариант - существенно лучше, чем подтверждение версии о больном ребенке, которого наполняли сердечными препаратами, чтобы не выводить из игры символ спортивного величия режима".

Камила Валиева: допинг-скандал 15-летней фигуристки