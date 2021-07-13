Игроки и тренеры клуба "Олимп" получили почетные грамоты и благодарности.

Во вторник, 13 июля, Харьковский городской совет провел торжественный прием по случаю победы 12-кратных чемпионов Украины по регби-7 - регбистов клуба "Олимп".

"В очередной раз искренне рад вас приветствовать, и хочу сказать, что мы гордимся клубом "Олимп". У вас уже 45 титулов, это феноменальный результат. Я рад, что вы развиваетесь и демонстрируете такие успехи благодаря президенту клуба Александру Ярославскому. Вы прославляете не только Харьков, а и всю Украину. Хочу поздравить вас с такими достижениями, пусть и дальше продолжается добрая традиция наших встреч. В Европе регби - популярная игра, пусть она станет такой же и у нас", - сказал, обращаясь к спортсменам Игорь Терехов, первый заместитель городского головы.

Игроки и тренеры клуба "Олимп" получили почетные грамоты и благодарности. В ответ регбисты презентовали вице-мэру Харькова Игорю Терехову фирменный клубный подарок - футболку со своими автографами.

"Мы рады, когда город отмечает наши успехи. Цель нашего клуба - прославить и Харьков, и всю Украину за рубежом. Некоторые наши ребята (члены украинской сборной) вернулись недавно с чемпионата Европы по регби-7, там заняли призовые места, сегодня им было очень приятно приехать и получить такое внимание. Поддержка города всегда чувствуется. Так же нас мотивирует и помогает наш президент Александр Ярославский. План в новом сезоне у нас один - завоевать первенство", - рассказал тренер РК "Олимп" Валерий Кочанов.

"Можно сказать, я вырос с "Олимпом" (с 13 лет здесь), цель нашей команды - играть и побеждать. "Изюминка" команды сейчас - наши новые игроки, мы усиливаемся, - поделился Вадим Колышкин, игрок и тренер "Олимпа".

При поддержке бессменного президента Александра Ярославского харьковский "Олимп" стал самым титулованным украинским регбийным клубом, собрал огромную коллекцию наивысших спортивных наград и добился стабильных выдающихся результатов. Спортсмены харьковского клуба Ярославского - кадровая основа национальной сборной Украины по регби, которую возглавляет тренер РК "Олимп" - Валерий Кочанов.

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Автор: Иван Бойко