Боец женского наилегчайшего дивизиона UFC из Украины Марина Мороз (10-3) свой следующий бой проведет на турнире UFC 272, где ее соперницей станет представительница Казахстана Мария Агапова (10-2).
Как сообщает MMAJunkie, встреча состоится 5-го марта 2022 года в Лас-Вегасе.
Бой примечательный тем, что Мороз и Агапова публично конфликтовали в прессе. Украинка сообщала, что Агапова употребляла наркотики, угрожала бойцам, из-за чего ее выгоняли из двух залов.
Агапова после этого потеряла многих спонсоров и вызывала украинку на бой.
"Мороз пыталась разрушить мою карьеру. Я потеряла спонсорство из-за ее интервью и попала в большую неприятную ситуацию, и я хотела бы наказать эту с*ку за то, что она пыталась разрушить мою карьеру. Я хочу ее разбить", - рассказывала Агапова.
Читайте также"Секси": украинка из UFC зашла в море и показала свои аппетитные ягодицы (фото)Напомним, в последний раз Марина Мороз выходила в октагон в марте 2020 года. Тогда украинка единогласным решением судей победила бразильянку Майру Буэно Сильву. Агапова последний раз выступала в октябре 2021 года и победила Сабину Мазо удушающим приемом в третьем раунде.
Марина Мороз: чем известна
- Марина Мороз родилась в городе Вольногорск (Украина). Ей 30 лет. Сейчас она живет и тренируется в Штатах.
- До смешанных единоборств Мороз становилась чемпионкой Украины по боксу (среди юниоров) и кикбоксингу.
- В UFC Мороз выступает с 2015 года.
- На счету Марины Мороз 10 побед в 13 боях.