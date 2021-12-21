Марина Мороз проведет бой на турнире UFC 272.

Боец женского наилегчайшего дивизиона UFC из Украины Марина Мороз (10-3) свой следующий бой проведет на турнире UFC 272, где ее соперницей станет представительница Казахстана Мария Агапова (10-2).

Как сообщает MMAJunkie, встреча состоится 5-го марта 2022 года в Лас-Вегасе.

Бой примечательный тем, что Мороз и Агапова публично конфликтовали в прессе. Украинка сообщала, что Агапова употребляла наркотики, угрожала бойцам, из-за чего ее выгоняли из двух залов.

Агапова после этого потеряла многих спонсоров и вызывала украинку на бой.

"Мороз пыталась разрушить мою карьеру. Я потеряла спонсорство из-за ее интервью и попала в большую неприятную ситуацию, и я хотела бы наказать эту с*ку за то, что она пыталась разрушить мою карьеру. Я хочу ее разбить", - рассказывала Агапова.

Читайте также"Секси": украинка из UFC зашла в море и показала свои аппетитные ягодицы (фото)Напомним, в последний раз Марина Мороз выходила в октагон в марте 2020 года. Тогда украинка единогласным решением судей победила бразильянку Майру Буэно Сильву. Агапова последний раз выступала в октябре 2021 года и победила Сабину Мазо удушающим приемом в третьем раунде.

Марина Мороз: чем известна