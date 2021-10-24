Киевский "Сокол" не сумел пробиться в следующий раунд Континентального кубка по хоккею.
В заключительном матче второго раунда, который проходил в Будапеште, "Сокол" обыграл эстонский "Тарту Валк" со счетом 9:4.
В предыдущих матчах украинский клуб проиграл латвийскому "Олимпу" (1:4), а затем одолел венгерский "Ференцварош" - 4:1.
Двух побед не хватило для выхода в следующий этап. Сразу три команды ("Олимп", "Сокол" и "Ференцварош") набрали по 6 очков, но по дополнительному показателю (шайбы в матчах друг с другом) украинский клуб стал вторым, пропустив вперед "Олимп".
В следующий раунд прошел только победитель группы.