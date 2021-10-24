Хоккеисты киевского Сокола разгромили соперника, но покинули Континентальный кубок

"Сокол" занял второе место в своей группе, и этого не хватило для выхода в следующий этап.

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