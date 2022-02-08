Эпизод случился во время матча США против Канады.

Во вторник, 8 февраля, в рамках зимней Олимпиады-2022 в Пекине состоялся поединок группового этапа женского турнира по хоккею. Встречались сборные США и Канады. Поединок завершился победой канадских спортсменок со счетом 4:2.

В этой встрече случился один жуткий и очень неприятный эпизод с участием американской хоккеистки Аманды Кессел и арбитра встречи Сианны Лифферс. В ходе поединка спортсменка нанесла травму судье, случайно ударив ее клюшкой по лицу.

Соответствующий момент попал в официальную видеотрансляцию поединка.

Видео эпизода:

Как видно на видео, хоккеистка из США высоко подняла клюшку, проезжая за воротами, и ударила судье по лицу. Перо клюшки прошло прямо над губой рефери, а высокая скорость хоккеистки только усугубила травму. Американская спортсменка даже не заметила этого, продолжив играть.

Стоит отметить чудеса стойкости, которые продемонстрировала канадская рефери. Во-первых, она не стала останавливать игру из-за своей травмы, а дождалась игрового повода, чтобы свистнуть. Во-вторых, после того, как ей оказали помощь сотрудники медицинского персонала, судья вернулась в игру и доработала матч до конца.

Добавим, что несмотря на то, что травму арбитр получила по вине американки, ее даже не удалили.

Читайте такжеСкандал на Олимпиаде-2022: российские хоккеистки играли матч в медицинских масках (фото)Отметим, что победа над США позволила сборной Канады возглавить группу. Всего в группе выступают пять команд: Канада (12 очков), США (9 очков), Финляндия (3 очка), ОКР (3 очка), Швейцария (3 очка).

Олимпиада-2022: что нужно знать

Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Результаты украинцев за 8 февраля здесь.

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