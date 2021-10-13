Хоккейный клуб "Донбасс" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде обыграл австрийский "Клагенфурт".
Украинский клуб победил со счетом 2:1.
"Клагенфурт" - "Донбасс" - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Шайбы: 7:15 (Медведев) - 0:1, 27:27 Капелл - 1:1, 54:44 Шишлянников (Бирюков) - 1:2
После шести туров у "Донбасса" в активе 8 очков, команда финишировала третьей в своей группе. "Клагенфурт" (13 очков) и "Руан" (10 очков) заняли соответственно первое и второе место и пробились в плей-офф. "Рунгстед" остался последним - на 4-й позиции с пятью очками.
"Донбасс" прекратил выступления в турнире. Дебютную Лигу чемпионов можно назвать для клуба с востока Украины позитивной. Команда одержала две победы, дважды проиграла в основное время и по разу уступила в овертайме и буллитах.
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Хоккейная Лига чемпионов 2021/22: главное
- На групповом этапе играют 32 клуба, разделенные на 8 квартетов. "Донбасс" выступал в группе G с французским "Руаном", датским "Рунгстедом" и австрийским "Клагенфуртом".
- Регламент такой же, как и в футбольной Лиге чемпионов: на групповом этапе команды играют 6 матчей, а две лучшие из каждого квартета получают право выступить в плей-офф.
- ХК "Донбасс" стал чемпионом Украины в прошлом сезоне, но попал в Лигу чемпионов благодаря wild-card. Организаторы турнира решили, что "Донбасс", а также словацкий "Слован" благодаря своему развитию заслужили впервые сыграть в ЛЧ и пригласили эти клубы принять участие в турнире.