Кристен Кит выиграла золотую медаль в академической гребле.

Канадская спортсменка Кристен Кит на Олимпиаде в Токио выиграла золото в академической гребле среди восьмерок на дистанции 2 км.

После победы Кит рассказала о том, что гордится своими украинскими корнями.

В интервью порталу Obozrevatel Кит призналась, что она выросла в украинской общине в канадском Сент-Катаринсе.

"Мой дед родился в Украине, а родители моей бабушки были украинцами. Я горжусь своим наследием и хотела бы, чтобы они видели, как я участвую в гонках. Дед так много работал, чтобы построить жизнь для нашей семьи в Канаде. Спорт - это та привилегия, которую он мне предоставил", - сказала Кит.

Спортсменка вспомнила:

"Я выросла в украинской общине, ходила в Украинскую католическую церковь Св. Кирилла и Мефодия, а также занималась украинскими танцами".

Отметим, что 32-летняя Кит является рулевой канадской сборной. Также она профессионально занимается велоспортом.

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Автор: Антон Дударь