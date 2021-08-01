Канадская спортсменка Кристен Кит на Олимпиаде в Токио выиграла золото в академической гребле среди восьмерок на дистанции 2 км.
После победы Кит рассказала о том, что гордится своими украинскими корнями.
В интервью порталу Obozrevatel Кит призналась, что она выросла в украинской общине в канадском Сент-Катаринсе.
"Мой дед родился в Украине, а родители моей бабушки были украинцами. Я горжусь своим наследием и хотела бы, чтобы они видели, как я участвую в гонках. Дед так много работал, чтобы построить жизнь для нашей семьи в Канаде. Спорт - это та привилегия, которую он мне предоставил", - сказала Кит.
Спортсменка вспомнила:
"Я выросла в украинской общине, ходила в Украинскую католическую церковь Св. Кирилла и Мефодия, а также занималась украинскими танцами".
Отметим, что 32-летняя Кит является рулевой канадской сборной. Также она профессионально занимается велоспортом.