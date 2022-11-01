Записоцкого подозревают в растрате почти 4 млн евро, полученных от УЕФА.

В Голосеевском суде столицы избирают меру пресечения генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Запісоцькому.

Правоохранители считают подчиненного президента УАФ Андрея Павелко причастным к преступной схемы закупок элитных продуктов питания за деньги, предназначенные на развитие детского футбола. Заседание еще продолжается, а Записоцкий уже готов сотрудничать со следствием, по крайней мере это он озвучил в зале суда. Предварительно, прокурор просит для фигуранта дела о 90 млн грн залога или содержания под стражей.

Так, Записоцкого подозревают в растрате почти 4 млн евро, полученных от УЕФА. Следствие выяснило, что фигурант отправлял эти деньги офшорным компаниям на, якобы, закупку элитных сортов кофе и морепродуктов. Однако на развитие детского футбола, как планировала европейская федерация футбола, эти деньги не шли.

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Об этой и других схемах докладывал прокурор офиса генерального прокурора Дмитрий Синюк на заседании комитета Верховной Рады. Он рассказал, что существует шесть уголовных производств по коррупции в Украинской ассоциации футбола. Два из них посвящены строительству завода по производству искусственных покрытий.

Одним из первых о схеме хищения средств на строительстве этого завода начал говорить главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков:

Речь идет о более чем миллиарде гривен. За те деньги, которые получила из этого федерация футбола и лично председатель финансового комитета, Павелко, мы могли получить площадок в 2,5 раз больше, это точно.

К слову, три года назад он, вместе с адвокатом Олегом Скупинским даже собрал пресс-конференцию, чтобы рассказать о схемах хищения денег из Федерации футбола Украины (ныне – УАФ), которые, по их мнению, использовала команда Андрея Павелко.

По словам расследователей, цепочка была простой: сначала управляемая Павелко ФФУ создает частную компанию ФФУ Продакшн. Потом бюджетный комитет парламента, которым руководит все тот же Андрей Павелко, выделяет 270 млн грн на строительство синтетических полей (21.06.2017). Деньги авансом попадают на счета ФФУ Продакшн и уже через день (23.06.2017) они завозят оборудование для производства. В будущем Минрегионстрой прописывает тендеры, специально под траву от компании Павелко.

Как только журналист Франков начинает рассказывать о второй схеме, а именно о закупках оборудования для этого завода, в зале гаснет свет. В помещение врываются несколько десятков молодых людей и срывают брифинг, а известного журналиста обливают кефиром.

Однако факты злоупотреблений уже не удалось скрыть. Итак, чтобы производить немецкую траву типа "Политан", было потрачено 8 млн евро от УЕФА на закупку оборудования. Его собирали по всему миру: покупали у компаний США, Великобритании и Дании. Все сделки шли через посредника, офшорную компанию из Объединенных Арабских Эмиратов. Разница в цене до и после посредника – 1 млн евро. Владелец компании – Мохамед Кайед. В 2016 он выкладывал совместные фото с Андреем Павелко.

Позже футбольные функционеры убеждали журналистов, что компания, которая перепродавала оборудование для производства футбольных полей – была условием сделки от немецкой фирмы производителя "Политан". Но на запросы журналистов ТСН немецкие бизнесмены это вотрицали. Более того, они сообщили, что настаивали именно на прямых поставках.

И, наконец, схема номер три: Павелко позаботился и о реализации продукции завода. Государственные тендеры были прописаны таким образом, что только трава с одного завода могла быть закупленной за бюджетные средства.

Как только полиция начала расследовать эти коррупционные схемы, скандальный завод перевезли из Киевской области в Краматорск. Интересно во всей этой истории и то, что свои подписи на соглашениях Павелко не ставил. Вместо него деньги выделяли его заместители, в том числе и Юрий Записоцкий. Именно ему сегодня избирают меру пресечения. Вполне вероятно, что вскоре рядом с ним будет фигурировать и руководитель федерации. В полиции подтвердили, что по делу прошли обыски, в частности, в квартире главы Федерации, а ныне президента УАФ – Андрея Павелко.