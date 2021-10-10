На автодроме "Стамбул-парк" прошел очередной этап Формулы-1 - Гран-при Турции.
Победителем гонки стал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, который стартовал с поул-позиции.
Его напарник и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон по итогам квалификации потерял десять мест за замену двигателя внутреннего сгорания. В гонке он финишировал только пятым. Этот результат стоил ему лидерства в сезоне.
Гран-при Турции. Топ-10
1. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 1.31,023
2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - отставание 14,584
3. Серхио Перес (Мексика, "Ред Булл") - 33,471
4. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 37,814
5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 41,812
6. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури") - 44,292
7. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 47,213
8. Карлос Сайнс (Испания, "Феррари") - 51,526
9. Ленс Стролл (Канада, "Астон Мартин") - 82,018
10. Эстебан Окон (Франция, "Альпин") - 1 круг
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Формула-1: результаты сезона
- Ферстаппен вернулся на первое место. У него в активе 262,5 очка. У Хэмилтона - 256,5. Третьим идет Боттас (177).
- В Кубке Конструкторов у "Мерседеса" 433.5 очка, у "Ред Булл" - 397.5. В тройку лидеров также входит "Макларен" (240).
- Следующий этап состоится 24 октября - Гран-при США.