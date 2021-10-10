Победителем гонки стал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

На автодроме "Стамбул-парк" прошел очередной этап Формулы-1 - Гран-при Турции.

Победителем гонки стал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, который стартовал с поул-позиции.

Его напарник и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон по итогам квалификации потерял десять мест за замену двигателя внутреннего сгорания. В гонке он финишировал только пятым. Этот результат стоил ему лидерства в сезоне.

Гран-при Турции. Топ-10

1. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 1.31,023

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - отставание 14,584

3. Серхио Перес (Мексика, "Ред Булл") - 33,471

4. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 37,814

5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 41,812

6. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури") - 44,292

7. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 47,213

8. Карлос Сайнс (Испания, "Феррари") - 51,526

9. Ленс Стролл (Канада, "Астон Мартин") - 82,018

10. Эстебан Окон (Франция, "Альпин") - 1 круг

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Формула-1: результаты сезона

Ферстаппен вернулся на первое место. У него в активе 262,5 очка. У Хэмилтона - 256,5. Третьим идет Боттас (177).

В Кубке Конструкторов у "Мерседеса" 433.5 очка, у "Ред Булл" - 397.5. В тройку лидеров также входит "Макларен" (240).

Следующий этап состоится 24 октября - Гран-при США.

Автор: Антон Дударь