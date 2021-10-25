Формула-1: результаты Гран-при США

Макс Ферстаппен опередил своего главного конкурента в борьбе за титул.

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при США в Формуле-1. Ферстаппен начинал гонку с первой позиции, но уже на старте отдал лидерство своему главному конкуренту Льюису Хэмилтону из "Мерседес". Обойти британца позже удалось за счет пит-стопа, а в концовке Ферстаппену удалось защитить свою первую строчку. Таким образом, нидерландский гонщик сумел сохранить лидерство в чемпионате. Гран-при США. Топ-10 1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") 2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - отставание 1,333 3. Серхио Перес (Мексика, "Ред Булл") - 42,223 4. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 52,246 5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Макларен") - 76,854 6. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 80,128 7. Карлос Сайнс (Испания, "Феррари") - 83,545 8. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 84,395 9. Юки Цунода (Япония, "АльфаТаури") - 1 круг 10. Себастьян Феттель (Германия, "Астон Мартин") - 1 круг Читайте такжеЛидер сезона Формулы-1 показал средний палец действующему чемпиону (видео) Формула-1: результаты сезона После 17 этапов Ферстаппен набрал 287,5 очка и опережает Хэмилтона, у которого 275,5 балла. Третьим идет Валттери Боттас на "Мерседесе" (185 очков).

В Кубке конструкторов у "Мерседеса" 460.5 очка, у "Ред Булл" - 437.5, а на третьей позиции "Макларен" - 254 очка.

Следующий этап пройдет 7 ноября - Гран-при Мексики. Автор: Антон Дударь

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