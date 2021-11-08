Формула-1: результаты Гран-при Мексики

Макс Ферстаппен укрепил свое лидерство в сезоне.

В Мексике прошел 19-й этап чемпионата Формулы-1. Победителем Гран-при Мексики стал Макс Ферстаппен. Гонщик из Нидерландов опередил своего главного конкурента в борьбе за титул Льюиса Хэмилтона и укрепил лидерство в чемпионате. Третьим финишировал Серхио Перес из "Ред Булл". Гран-при Мексики. Топ-10 1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") 2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - отставание 16,555 3. Серхио Перес (Мексика, "Ред Булл") - 17,752 4. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури") - 63,845 5. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") 81,037 6. Карлос Сайнс (Испания, "Феррари") - 1 круг 7. Себастьян Феттель (Германия, "Астон Мартин") - 1 круг 8. Кими Райкконен (Финляндия, "АльфаРомео") - 1 круг 9. Фернандо Алонсо (Испания, "Альпин") - 1 круг 10. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 1 круг Читайте такжеФормула-1: результаты Гран-при США Формула-1: результаты сезона В личном зачете у Ферстаппенна - 312.5 очка, у Хэмилтона - 293.5. Третьим идет еще один гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас - 185 очков.

В Кубке конструкторов "Мерседес" набрал 478.5 очка, у "Ред Булл" - 477.5. На третье место удалось выйти "Феррари" - 268.5.

Следующий этап Формулы-1 пройдет 14 ноября - Гран-при Бразилии. Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter