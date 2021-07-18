18 июля состоялся десятый этап чемпионата Формулы-1 - Гран-при Великобритании.
Уже на первом круге из борьбы выбыл лидер сезона Макс Ферстаппен. Он столкнулся с болидом своего конкурента Льюиса Хэмилтона и вылетел за пределы трассы. Хэмилтон же получил за это столкновение 10 секунд штрафа. Он отбыл его во время пит-стопа.
Британец вернулся в гонку четвертым, а вырвать победу ему удалось за полтора круга до финиша, обойдя Шарля Леклера.
Гран-при Великобритании. Топ-10
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")
2. Шарль Леклер (Монако, "Феррари" - отставание 3,871
3. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 11,125
4. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 28,573
5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Макларен") - 42,624
6. Карлос Сайнс (Испания, "Феррари") - 43,454
7. Фернандо Алонсо (Испания, "Альпин") - 1.12.093
8. Ленс Стролл (Канада, "Астон Мартин") - 1.14.289
9. Эстебан Окон (Франция, "Альпин") - 1.16.162
10. Юки Цунода (Япония, "АльфаТаури") - 1.22.065
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Отметим, что в рамках Гран-при Великобритании 17 июля впервые в истории Формулы-1 состоялась спринтерская гонка. Ее выиграл Макс Ферстаппен, забрав себе поул-позицию.
Формула-1: результаты сезона
- В личном зачете Ферстаппен сохранил лидерство - у него 185 очков. Хэмилтон набрал 178 очков, а на третьем месте идет Ландо Норрис из "Макларена" (113 очков).
- В Кубке конструкторов у "Ред Булл" - 289 очков, у "Мерседеса" - 286, а замыкает тройку лидеров "Макларен" (163).
- Следующий этап - Гран-при Венгрии - состоится 1 августа.
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